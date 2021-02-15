Средний размер субсидии в январе составил 2,2 тыс. грн - Лазебная

"73% субсидиантов, а это 3 млн домохозяйств, не платят больше, чем 10% своих доходов. Таким образом, 10% они платят самостоятельно, а все другое покрывает государство", - сказала она на форуме "Платежка. Справедливые тарифы и энергетическая независимость Украины" в понедельник.
"Если мы возьмем получателей льгот – 1,8 млн людей и субсидиантов – 3 млн людей, то мы видим, что это почти 5 млн людей. То есть треть домохозяйств Украины поддерживается государством в условиях роста тарифов", - добавила Лазебная.
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