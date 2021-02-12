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Количество IT-специалистов в Украине до 2024г вырастет на 23% - исследование BRDO
16:55 12.02.2021 |
Количество выпускников-бакалавров IТ-специальностей в украинских вузах значительно возрастет в ближайшие годы: в 2024 году диплом бакалавра получит более 20 тыс. чел. в сфере IТ, что на 23% больше, чем в 2020 году.
Об этом свидетельствуют результаты "Анализа IT-образования в вузах Украины", разработанного экспертами Офиса эффективного регулирования BRDO, сообщила пресс-служба BRDO в пятницу.
Согласно данному исследованию, ежегодно спрос на новых IT-специалистов в Украине составляет 30-50 тыс. лиц. В свою очередь университеты ежегодно выпускают в среднем 16,2 тыс. бакалавров IT-специальностей. При этом колледжи и техникумы готовят в среднем 6,3 тыс. младших специалистов на год, и это количество ежегодно увеличивается.
"Объем госзаказа на IT-бакалавров постепенно уменьшался в последние пять лет, однако он был существенно расширен в 2020 году. На количество IТ-выпускников в будущем также повлияет положительная демографическая ситуация и доля абитуриентов, выбирающих IТ-специальности. Эксперты разработали три сценария, по которым эта доля может меняться", - говорится в результатах анализа.
Так, согласно первому сценарию "динамического роста", доля поступающих на IТ-специальности продолжит рост текущими темпами - до 16,1% в 2026 году. Соответственно, в 2030 году можно будет ожидать выпуска 37,4 тыс. новых специалистов, что примерно соответствует текущему реальному изменению количества специалистов на рынке.
Согласно сценарию "сдержанного роста", доля поступающих на IТ-специальности останется на существующем уровне - 12%. По этому сценарию, в 2030 году можно ожидать выпуска 27,8 тыс. новых специалистов. Рост количества выпускников по этому сценарию достигается только за счет демографических изменений.
Согласно сценарию "замедленного роста", доля поступающих на IТ-специальности постепенно будет уменьшаться до 10% в 2026 году. Соответственно, в 2030 году можно ожидать выпуска 23,2 тыс. новых специалистов.
"Таким образом, система формального высшего образования пока не удовлетворяет спрос рынка на IT-специалистов и, очевидно, не сможет этого достичь в будущем. Переквалификация и неформальное образование специалистов других отраслей, а также иммиграция IT-специалистов и привлечение иностранцев дистанционно - не менее важные "точки роста" для человеческого капитала IT-отрасли, которые находятся вне формального образования", - отметил руководитель сектора ІСТ BRDO Игорь Самоходский, которого цитирует пресс-служба.
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