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ЕИБ выделил Украине 320 миллионов евро на закупку вакцин и модернизацию «Борисполя»
16:51 12.02.2021 |
Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире банка в Люксембурге. Средства будут выделены с уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", - написал премьер.
Глава правительства добавил, что ЕИБ также выделит Украине 270 млн эвро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь".
"Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной стойкости аэропорта. Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропотк до 56 млн в 2040 году", - отметил Шмыгаль.
Как сообщалось, 50 млн евро кредитных средств ЕИБ будут направлены на закупку вакцин и оборудования для обеспечения холодовой цепочки, а также логистики.
В "Борисполе" за счет кредитных средств на сумму 270 млн евро планируется профинансировать строительство новой взлетно-посадочной полосы с обустройством ее радио и светотехническим оборудованием, системы рулежных дорожек, аварийно-спасательной станции, очистных сооружений, трансформаторных подстанций и станций для хранения специальных жидкостей, площадки для защиты воздушных судов от обледенения, площадки для гонки двигателей воздушных судов и других объектов инженерной инфраструктуры.
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