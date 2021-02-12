В ЕС рассказали, какое изменение задерживает подписание соглашения об «открытом небе»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал причину, которая задерживает подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, которое известно как "открытое небо".

Об этом Боррель рассказал на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Я могу вас заверить, что ЕС остается преданным подписанию этого соглашения так быстро, насколько это возможно. Что это значит, как можно быстрее? Когда оно будет обновлено, чтобы отразить тот факт, что Великобритания больше не является подписантом этого соглашения", - пояснил глава европейской дипломатии.

Соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, известное также как соглашение об "открытом небе", должно было быть подписано 11 февраля. В начае февраля в офисе президента Украины заявили, что подписание сорвалось.

Напомним, это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

Шанс на скорейшее подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС, Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс "развода" с ЕС, снова перенес это подписание.

Соглашение об общем авиационном пространстве должно уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие - снизить цены на билеты.