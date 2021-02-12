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Украина в Брюсселе подписала документ, который позволит повысить уровень автобусных перевозок
22:02 11.02.2021 |
Министр инфраструктуры Владислав Криклий в четверг в Брюсселе во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС подписал протокол к соглашению Interbus о расширении его действия на регулярные пассажирские автобусные перевозки.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Целью подписания протокола является гармонизация условий выполнения международных перевозок пассажиров со странами ЕС и странами-членами Соглашения Interbus.
Украина является участницей Соглашения Interbus, которое регулирует нерегулярные автобусные перевозки, с 2013 года.
Протокол расширяет его действие также на регулярные перевозки и будет способствовать дальнейшей адаптации национальных правил к единым стандартам ЕС.
Это в свою очередь приведет к развитию международных регулярных и специальных регулярных перевозок пассажиров с ЕС и со странами-членами Соглашения Interbus, развитию туризма и культурного обмена между участниками Соглашения путем обеспечения свободного передвижения граждан.
Подписание протокола позволит повысить уровень предоставляемых услуг национальными перевозчиками в сфере нерегулярных перевозок пассажиров автобусами путем внедрения стандартных правил и процедур в соответствии с требованиями ЕС.
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