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Гетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Facebook и Netflix
15:58 11.02.2021 |
Украина не будет вводить дополнительный налог для крупных техногигантов, не являющихся резидентами, а лишь заставит их платить налог на добавленную стоимость с тех электронных услуг, которые они продают украинцам.
Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа», председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев на Громадськом, передает Укринформ.
Нардеп объяснил, что НДС должны платить все, в том числе и техногиганты, однако пока в законодательстве просто нет инструментов, чтобы «администрировать эту деятельность». Именно поэтому в новом законопроекте прописали обязанность «сервисов электронной коммерции» платить НДС.
«Ситуация, которая есть - наши рекламисты должны платить НДС, а большие гиганты транснациональные, почему-то от НДС фактически освобождены. Это неправильная ситуация, мы должны ее исправить. И, кстати, мы встречались с Facebook, с другими крупными компаниями, они не возражали, чтобы платить этот налог», - отметил он.
То есть речь идет о том налоге, который есть сейчас, а новый закон должен ввести облегченный механизм его уплаты, пояснил Гетманцев.
«Удаленная регистрация в электронном кабинете, уплата в валюте, общение на английском языке с нашей налоговой службой. То есть все, чтобы им было удобно это делать и они делали удаленно», - привел депутат инструменты, благодаря которым техногиганты смогут платить налоги в Украине.
Однако в связи с этим возникает вопрос, не переведут ли компании вроде Google, Facebook и Netflix этот налог на потребителя, то есть не повысят ли они цены. Потому что обычно так производители и делают в случае ввода/повышение налогов.
«Ученые пришли к выводу, что кто является фактическим плательщиком налогов или на кого переводится это, зависит не от конструкции налога, не от намерения законодателя, а зависит от конкретной конъюнктуры на рынке - то есть как соотносится спрос и предложение. Если мой товар не пользуется спросом, я беру этот налог на себя, если пользуется - я перевожу на потребителя», - сказал Гетманцев.
Сам он предполагает, что какие-то услуги подорожают из-за этого налог, а какие - нет.
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