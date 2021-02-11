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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Домбровскис сказал, от чего зависит получение Украиной второго транша ЕС

 

Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро после выполнения взятых на себя обязательств, в частности в восстановлении антикоррупционной архитектуры страны, и при условии успешного сотрудничества с МВФ.

Об этом в Брюсселе по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы обсудили продвижение Украины по пути реформ. ЕС мобилизовал беспрецедентную финансовую и техническую помощь. Мы поддерживаем Украину с помощью новой программы макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро. Первый транш в 600 млн евро был уже предоставлен в начале декабря, что является признаком поддержки со стороны Европы в эти сложные времена. Выделение второго транша зависит от выполнения восьми мероприятий структурной политики, в которых Украина взяла на себя обязательства, еще одно условие связано с удовлетворительным прогрессом по программе МВФ», - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Он сообщил, что сегодня во время встречи с украинской делегацией произошло важное обсуждение состояния дел в важных реформах, в частности в реформировании судебной власти, обеспечении институциональной дееспособности антикоррупционной инфраструктуры и в улучшении делового климата в Украине.

«ЕС считает борьбу с коррупцией и судебную реформу важным политическим приоритетом для Украины. С момента Революции Достоинства ЕС сделал существенные инвестиции в поддержку эффективной антикоррупционной архитектуры в Украине. Таким образом, во время встречи с премьер-министром я подчеркнул, что антикоррупционные усилия важны для предоставления следующего транша макрофинансовой поддержки ЕС», - сказал Исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

Он отдельно отметил, что ЕС готов поддержать Украину в ее трудном пути к успеху, и призвал все демократические силы страны к единству, чтобы предоставить четкий сигнал о желании Украины сделать собственный путь реформ необратимым.

Как заявил, премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина выполняет все условия для получения весной от Еврокомиссии второго транша макрофинансовой помощи.

Он поблагодарил Еврокомиссию за решение о выделении первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в конце прошлого года.

«Своевременное получение Украиной средств стало чрезвычайно важным для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности в Украине», - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина на запрос ЕС в ноябре прошлого года предоставила всю необходимую информацию для завершения фазы 1 имплементации Соглашения об ассоциации в сфере государственных закупок. Он добавил, что страна рассчитывает на соответствующее подтверждение со стороны Европейского Союза.

«Украина также рассчитывает на поддержку в вопросе включения внутренних водных путей Украины в региональную сеть TEN-T. Это будет способствовать развитию рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций в эту сферу. Кроме того, это переориентация грузовых потоков на более экологический и экономический речной транспорт», - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр выразил благодарность Валдису Домбровскису за его личную поддержку в решении важных вопросов для Украины и пригласил посетить торжественные мероприятия по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Как сообщал Укринформ, правительственная делегация во главе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем во вторник, 9 февраля, начала рабочий визит в Брюссель. Там уже состоялись встречи представителей КМУ с руководством Европейского Союза и НАТО. Премьер-министр Шмыгаль обсудил с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ряд важных вопросов.

Члены правительства Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе.
 

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