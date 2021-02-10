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Пенсионный возраст для части украинцев повышается с 1 апреля: кого это коснется
13:41 10.02.2021 |
Пенсионный возраст для женщин 1961 года рождения повышается с 1 апреля 2021 года. Теперь все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет.
Это предусмотрено законом, о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, принятым в 2011 году.
Согласно закону, каждый год пенсионный возраст для женщин увеличивался на полгода. В 2021 году произойдет последний этап повышения.
Таким образом, право на получение пенсии в возрасте 59 лет 6 месяцев имеют женщины, родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.
В 60 лет на пенсию будут выходить женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года.
Кроме того, пенсионной реформой 2017 года было предусмотрено постепенное повышение страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. Начиная с 2018 года требование к стажу повышается на 12 месяцев, пока в 2028 году он не достигнет 35 лет. Сейчас право на пенсию в 60 лет имеют украинцы со стажем 28 лет. Для тех, у кого нет такого стажа, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.
Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.
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