Цены производителей промпродукции в Украине в январе выросли на 17,6% – Госстат

Как ранее сообщало статведомство, в 2020 году рост цен промпроизводителей составил 14,5%, в 2019-м - 7,4%, в 2018-м - 14,2%, в 2017-м. -16,5%, 2016-м – 35,7%, 2015-м – 25,4%.
Госстат уточнил, что в пределах Украины цены промпроизводителей в январе 2021 года к январю-2020 выросли на 11,2%, при поставках за пределы страны – на 46,2%.
Цены в промышленности Украины в январе по сравнению с предыдущим месяцем (декабрем-2020) выросли на 5,2%, тогда как в декабре минувшего года – на 1,8%, в ноябре на 2%, октябре – на 3,8%, сентябре – на 1,7%.
Цены в добывающей промышленности в январе-2021 к январю-2020 увеличились на 38,4%, за счет роста цен в добыче металлических руд – на 64,9%, нефти и газа - на 24,6%, в выработке каменного угля - на 1,2%.
В перерабатывающей промышленности цены выросли на 19,8%. В производстве сахара они выросли на 63,6%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 10,2%, молочных продуктов – на 7,9%, мясных продуктов – на 4,1%, напитков - на 4,2%.
Коме того, в металлургии в январе 2021 года к январю 2020 года цены выросли на 34,6%, производстве товаров промежуточного потребления – на 30,2%, в химическом производстве – на 29,4%, производстве товаров краткосрочного пользования – на 22,4%, производстве товаров длительного пользования – на 12,6%, деревообработке – на 11,3%, в фармацевтическом производстве - на 11,4%, машиностроении – на 3,2%.
В поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха рост цен составил 2,3%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 3,8%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в январе 2021 года, %
|январь 2021 к декабрю 2020
|январь 2021 к январю 2020
|Промышленность всего
|105.2
|117.6
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|112.4
|138.4
|Добыча каменного угля
|103.3
|101.2
|Добыча сырой нефти и природного газа
|111.4
|124.6
|Добыча металлических руд
|118.4
|164.9
|Перерабатывающая промышленность
|103.3
|119.8
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|102.8
|126.1
|производство мяса и мясных продуктов
|100.4
|104.1
|производство молочных продуктов
|101.1
|107.9
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|100.5
|110.2
|производство сахара
|104.4
|163.6
|производство напитков
|101.5
|104.2
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|98.2
|102.3
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|101.2
|111.3
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|102.4
|103.8
|Производство химических веществ и химической продукции
|109.6
|129.4
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|102.3
|111.4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100.6
|104.7
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|106.4
|134.6
|Машиностроение
|101.4
|103.2
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100.6
|102.2
|Производство электрооборудования
|101.1
|106.9
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|101.3
|103.4
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|101.7
|101.6
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|106.4
|102.3
|Товары промежуточного потребления
|107.0
|130.2
|Инвестиционные товары
|100.7
|104.1
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|102.7
|122.4
|Потребительские товары длительного пользования
|103.7
|112.6
|Энергия
|106.6
|107.1
Данные: Госстат. Приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. г.Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.