Цены производителей промпродукции в Украине в январе выросли на 17,6% – Госстат

Цены в промышленности Украины в январе 2021 года по сравнению с январем 2020-го увеличились на 17,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Как ранее сообщало статведомство, в 2020 году рост цен промпроизводителей составил 14,5%, в 2019-м - 7,4%, в 2018-м - 14,2%, в 2017-м. -16,5%, 2016-м – 35,7%, 2015-м – 25,4%.

Госстат уточнил, что в пределах Украины цены промпроизводителей в январе 2021 года к январю-2020 выросли на 11,2%, при поставках за пределы страны – на 46,2%.

Цены в промышленности Украины в январе по сравнению с предыдущим месяцем (декабрем-2020) выросли на 5,2%, тогда как в декабре минувшего года – на 1,8%, в ноябре на 2%, октябре – на 3,8%, сентябре – на 1,7%.

Цены в добывающей промышленности в январе-2021 к январю-2020 увеличились на 38,4%, за счет роста цен в добыче металлических руд – на 64,9%, нефти и газа - на 24,6%, в выработке каменного угля - на 1,2%.

В перерабатывающей промышленности цены выросли на 19,8%. В производстве сахара они выросли на 63,6%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 10,2%, молочных продуктов – на 7,9%, мясных продуктов – на 4,1%, напитков - на 4,2%.

Коме того, в металлургии в январе 2021 года к январю 2020 года цены выросли на 34,6%, производстве товаров промежуточного потребления – на 30,2%, в химическом производстве – на 29,4%, производстве товаров краткосрочного пользования – на 22,4%, производстве товаров длительного пользования – на 12,6%, деревообработке – на 11,3%, в фармацевтическом производстве - на 11,4%, машиностроении – на 3,2%.

В поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха рост цен составил 2,3%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 3,8%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в январе 2021 года, %

январь 2021 к декабрю 2020 январь 2021 к январю 2020 Промышленность всего 105.2 117.6 Добывающая промышленность и разработка карьеров 112.4 138.4 Добыча каменного угля 103.3 101.2 Добыча сырой нефти и природного газа 111.4 124.6 Добыча металлических руд 118.4 164.9 Перерабатывающая промышленность 103.3 119.8 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 102.8 126.1 производство мяса и мясных продуктов 100.4 104.1 производство молочных продуктов 101.1 107.9 производство хлеба и хлебобулочных изделий 100.5 110.2 производство сахара 104.4 163.6 производство напитков 101.5 104.2 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 98.2 102.3 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 101.2 111.3 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 102.4 103.8 Производство химических веществ и химической продукции 109.6 129.4 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 102.3 111.4 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 100.6 104.7 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 106.4 134.6 Машиностроение 101.4 103.2 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100.6 102.2 Производство электрооборудования 101.1 106.9 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 101.3 103.4 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 101.7 101.6 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 106.4 102.3 Товары промежуточного потребления 107.0 130.2 Инвестиционные товары 100.7 104.1 Потребительские товары краткосрочного пользования 102.7 122.4 Потребительские товары длительного пользования 103.7 112.6 Энергия 106.6 107.1

Данные: Госстат. Приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. г.Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.