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ЕБА констатирует учащение случаев задержки оформления грузов на таможне
18:32 09.02.2021 |
Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) констатирует учащение случаев задержки оформления грузов на таможне, в связи с чем ассоциация обратилась к главе Гостаможни Павлу Рябикину с просьбой привести в соответствия настройки в системе рисков для выборочного контроля.
"В последнее время от компаний-членов ЕБА участились обращения о задержке оформления грузов на таможне из-за внесения в систему АСАУР товаров, контроль которых предусмотрен секторальным планом государственного рыночного надзора на 2021 год. Так, в настоящее время система рисков настроена так, что проверяются все товары, которые попали в Секторальный план проверок таможни, например, одежда, обувь, автозапчасти, бытовая техника и прочее", - констатируется в релизе ассоциации во вторник.
Как пояснила ЕБА, при таможенном оформлении проверяется наличие нанесения на товары маркировки, предусмотренной техрегламентом.
"Речь о том, что таможенники не владеют технической возможностью завершить таможенные формальности без внесения фото соответствующей маркировки (например, трехлистника, пиктограммы и прочего) каждой единицы товара. Если это партия обуви, то, по представлениям таможенников, нужно провести осмотр и сфотографировать каждую пару обуви. Фото с каталогов, к сожалению, к сведению не принимаются, и выборочный контроль не проводится", - пояснила ассоциация.
Бизнес также указывает на то, что для такого контроля нужно разгрузить транспортные средства, что занимает весь рабочий день, а иногда не один. В итоге простаивают фуры как украинских, так и иностранных перевозчиков, добавили в ЕБА.
Помимо этого, процедура требует заезда в платный таможенный терминал, а это, в свою очередь, требует заказа и оплаты дополнительных услуг разгрузки и загрузки фур для фотографирования.
"Такая ситуация задерживает процедуру таможенного оформления товаров, даже если предприятия имеют положительную репутацию оформления аналогичных товаров на протяжении десятилетий", - подчеркнула ЕБА.
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