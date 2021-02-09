Морпорты Украины в январе сократили грузоперевалку на 25,7% - АМПУ

Морские порты Украины в январе обработали 10,016 млн тонн грузов, что на 25,7% меньше показателей января прошлого года.

Как отмечается в сообщении Администрации морских портов Украины, по объемам перевалки в январе лидерами стали пять морских портов, которые в общем обработали 9,35 млн тонн грузов, или 93,3% общих показателей обработки в морских портах Украины.

За первый месяц 2021 года портовые операторы в морских портах Украины обработали 10 016,26 тыс. тонн грузов, что на 3 469,56 тыс. тонн, или на 25,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Первым по объемам перевалки грузов в январе 2021 года стал морской порт "Пивденный" с объемом 3,7 млн тонн обработанного груза (-19,6% к январю 2020 года).

На втором месте — морской порт Николаев с перевалкой в 1,98 млн тонн (-24,3%), а на третьем и четвертом местах — морские порты "Одесса" и "Черноморск" с объемами 1,71 млн тонн (-15,5%) и 1,42 млн тонн (-38,2%) соответственно. На пятом — морской порт "Мариуполь", с объемом перевалки 526 тыс. тонн (-4,5%).

По словам директора департамента организации работы портов аппарата управления АМПУ Вячеслава Вороного, уменьшение показателей перевалки в морских портах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обусловлено уменьшением ряда показателей, таких как: экспорт зерновых грузов, импорта коксующегося угля и контейнеров, а также транзита руды.

Как сообщалось, морские порты Украины в 2020 году обработали 158,86 млн тонн грузов, что практически равно показателю за 2019 год.