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Кабмин решил создать централизованное хранилище для данных госреестров
17:04 09.02.2021 |
Кабинет министров принял постановление "О реализации экспериментального проекта по функционированию Национального центра резервирования государственных информационных ресурсов".
Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, постановление предусматривает создание Национального центра, который будет хранить данные государственных информационных ресурсов на случай возможных кибератак.
Это государственные реестры, базы данных органов власти и их информационно-аналитические системы, связанные с предоставлением услуг гражданам.
"В условиях гибридной войны вероятность киберугроз и киберинцидентив намного выше, а потому вопрос предотвращения или уменьшения подобных рисков является приоритетной задачей. Поэтому, резервируя государственные данные, мы обезопасимся от потери этих данных или попыток их получить", - отметил глава Минцифры Михаил Федоров.
Согласно постановлению, Национальный центр будет заниматься обеспечением непрерывности работы государственных информационных ресурсов, резервного копирования информации, обеспечением надежного функционирования серверов, системы хранения данных и контроля за статистическим данным работы физической защиты объектов, системы управления и мониторинга.
"Если разъяснить простым языком, то теперь будет урегулирован механизм хранения государственных данных. Должно функционировать так называемое хранилище для резервного хранения всех документов, данных государственного значения. И в случае удаления или повреждения с ресурса можно будет восстановить все необходимое", - добавил председатель Госспецсвязи Юрий Щегол.
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