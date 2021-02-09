Украина в январе-2021 нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 4,5% к январю-2020

Металлургические предприятия Украины в январе текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $745,530 млн.

Согласно уточненной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник, на черные металлы за этот период пришлось 18,98% общего объема поступлений от экспорта товаров против 17,16% за первый месяц прошлого года.

В декабре поступления от экспорта черных металлов составили $714,503 млн.

При этом Украина в январе текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 10,6% – до $57,732 млн. В декабре этот показатель составлял $87,321 млн.

Кроме того, Украина в январе-2021 сократила экспорт металлоизделий на 0,5% - до $63,522 млн. В декабре их поставлено на $84,921 млн.

За этот период импорт металлоизделий сократился на 6,6% - до $52,909 млн. В декабре их ввезено на $82,833 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до $7 млрд 690,378 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1 млрд 39,742 млн.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% - до $904,533 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% - до $879,687 млн.