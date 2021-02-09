Инфляция в Украине в январе в годовом измерении ускорилась до 6,1% – Госстат

Рост потребительских цен в Украине по итогам января 2021 года ускорился в годовом измерении до 6,1% с 5% по итогам декабря 2020 года и 3,8% по итогам ноября, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Согласно ее данным, в январе инфляция выросла до 1,3% по сравнению с 0,9% в декабре и 1,3% в ноябре, тогда как в январе прошлого года она была существенно ниже – 0,2%.

Помимо этого, Госстат в январе-2021 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,3%, что соответствует уровню декабря. В декабре 2020 года этот показатель был отрицательным – "минус" 0,2%, поэтому в годовом измерении базовая инфляция по итогам января возросла до 5% с 4,5% по итогам декабря и 3,9% – по итогам ноября.

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 15,4%) подорожали яйца. На 6,5-1,0% выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, сыры. В то же время на 1,3% подешевела свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.

Одежда и обувь подешевели на 4,0%, в т.ч. обувь - на 4,0%, одежда - на 3,9%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 6,0% произошел в основном из-за повышения тарифов на электроэнергию на 36,6%, канализацию - на 17,3%, водоснабжение - на 10,9%. Вместе с тем на 4,5% произошло снижение цен на природный газ.

Цены на транспорт выросли на 1,0%, в первую очередь, за счет подорожания топлива и масел на 2,3%, автомобилей - на 1,0%. В то же время на 1,4% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

В сфере связи цены выросли на 1,0%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 10,2%.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2019 году упала до 4,1% с 9,8% в 2018 году и 13,7% в 2017 году. В 2016 году она составила 12,4%, годом ранее – 43,3%.

Нацбанк Украины в январе ухудшил прогноз инфляции на 2021 год до 7%. Согласно его оценкам, по итогам первого квартала рост потребительских цен ускорится до 7,6%, второго – до 8,4%, после чего в третьем замедлится до 8,3%.



Потребительские цены в январе 2021г, %:

январь 2021 к декабрю 2020 январь 2021 к январю 2020 Индекс потребительских цен 1,3 6,1 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,4 5,9 Продукты питания 1,5 6,3 Хлеб та хлебопродукты 1,0 10,3 Хлеб 1,1 9,4 Макаронные изделия 0,8 7,2 Мясо и мясопродукты 0,1 1,1 Рыба та рыбопродукты 0,5 4,6 Молоко 0,1 3,6 Сыр и мягкий сыр (творог) 1,0 4,6 Яйца 15,4 52,3 Масло сливочное 0,4 3,6 Масло подсолнечное 2,9 25,6 Фрукты 0,5 13,5 Овощи 6,5 -12,2 Сахар 3,6 54,7 Безалкогольные напитки 0,3 1,9 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,0 9,4 Одежда и обувь -4,0 -5,7 Одежда -3,9 -5,7 Обувь -4,0 -5,8 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 6,0 18,4 Содержание и ремонт жилья 0,2 3,7 Водоснабжение 10,9 31,5 Канализация 17,3 36,6 Содержание домов и придомовых территорий 0,5 2,8 Электроэнергия 36,6 36,6 Природный газ -4,5 34,8 Горячая вода, отопление 3,3 3,6 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,0 0,8 Здравоохранение 0,4 8,2 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,3 8,7 Амбулаторные услуги 1,0 8,7 Транспорт 1,0 4,4 Топливо и масла 2,3 -4,7 Транспортные услуги 0,4 3,2 Пассажирский железнодорожный транспорт -1,4 6,2 Пассажирский автодорожный транспорт 0,4 2,0 Связь 1,0 4,3 Отдых и культура 0,6 0,7 Образование 1,2 13,7 Рестораны та гостиницы 0,3 3,4 Разные товары и услуги 1,3 5,6

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат