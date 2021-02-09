Инфляция в Украине в январе в годовом измерении ускорилась до 6,1% – Госстат

Согласно ее данным, в январе инфляция выросла до 1,3% по сравнению с 0,9% в декабре и 1,3% в ноябре, тогда как в январе прошлого года она была существенно ниже – 0,2%.
Помимо этого, Госстат в январе-2021 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,3%, что соответствует уровню декабря. В декабре 2020 года этот показатель был отрицательным – "минус" 0,2%, поэтому в годовом измерении базовая инфляция по итогам января возросла до 5% с 4,5% по итогам декабря и 3,9% – по итогам ноября.
На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 15,4%) подорожали яйца. На 6,5-1,0% выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, сыры. В то же время на 1,3% подешевела свинина.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.
Одежда и обувь подешевели на 4,0%, в т.ч. обувь - на 4,0%, одежда - на 3,9%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 6,0% произошел в основном из-за повышения тарифов на электроэнергию на 36,6%, канализацию - на 17,3%, водоснабжение - на 10,9%. Вместе с тем на 4,5% произошло снижение цен на природный газ.
Цены на транспорт выросли на 1,0%, в первую очередь, за счет подорожания топлива и масел на 2,3%, автомобилей - на 1,0%. В то же время на 1,4% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.
В сфере связи цены выросли на 1,0%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 10,2%.
Как сообщалось, инфляция в Украине в 2019 году упала до 4,1% с 9,8% в 2018 году и 13,7% в 2017 году. В 2016 году она составила 12,4%, годом ранее – 43,3%.
Нацбанк Украины в январе ухудшил прогноз инфляции на 2021 год до 7%. Согласно его оценкам, по итогам первого квартала рост потребительских цен ускорится до 7,6%, второго – до 8,4%, после чего в третьем замедлится до 8,3%.
Потребительские цены в январе 2021г, %:
|январь 2021 к декабрю 2020
|январь 2021 к январю 2020
|Индекс потребительских цен
|1,3
|6,1
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1,4
|5,9
|Продукты питания
|1,5
|6,3
|Хлеб та хлебопродукты
|1,0
|10,3
|Хлеб
|1,1
|9,4
|Макаронные изделия
|0,8
|7,2
|Мясо и мясопродукты
|0,1
|1,1
|Рыба та рыбопродукты
|0,5
|4,6
|Молоко
|0,1
|3,6
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|1,0
|4,6
|Яйца
|15,4
|52,3
|Масло сливочное
|0,4
|3,6
|Масло подсолнечное
|2,9
|25,6
|Фрукты
|0,5
|13,5
|Овощи
|6,5
|-12,2
|Сахар
|3,6
|54,7
|Безалкогольные напитки
|0,3
|1,9
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1,0
|9,4
|Одежда и обувь
|-4,0
|-5,7
|Одежда
|-3,9
|-5,7
|Обувь
|-4,0
|-5,8
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|6,0
|18,4
|Содержание и ремонт жилья
|0,2
|3,7
|Водоснабжение
|10,9
|31,5
|Канализация
|17,3
|36,6
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,5
|2,8
|Электроэнергия
|36,6
|36,6
|Природный газ
|-4,5
|34,8
|Горячая вода, отопление
|3,3
|3,6
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,0
|0,8
|Здравоохранение
|0,4
|8,2
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,3
|8,7
|Амбулаторные услуги
|1,0
|8,7
|Транспорт
|1,0
|4,4
|Топливо и масла
|2,3
|-4,7
|Транспортные услуги
|0,4
|3,2
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|-1,4
|6,2
|Пассажирский автодорожный транспорт
|0,4
|2,0
|Связь
|1,0
|4,3
|Отдых и культура
|0,6
|0,7
|Образование
|1,2
|13,7
|Рестораны та гостиницы
|0,3
|3,4
|Разные товары и услуги
|1,3
|5,6
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат