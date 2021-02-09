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Минэкономики оценивает сокращение экономики Украины в IV кв.-2020 в 1%
13:19 09.02.2021 |
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило свою оценку сокращения экономики Украины в октябре-декабре до 1%, тогда как в конце минувшего года министерство ожидало ее падения на 3% в четвертом квартале.
"Падение ВВП в третьем квартале сократилось до 3,5%, а в четвертом квартале - до 1%", - сказал министр экономики Игорь Петрашко в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" во вторник.
Он подчеркнул, что правительство сохраняет прогноз роста экономики на 4,6% в 2021 году.
"В настоящее время условия для экономического восстановления, в принципе, довольно благоприятные. Понятно, что в один момент все не изменится к лучшему. Но наш прогноз на 2021 год - рост на 4,6% - мы оставляем неизменным и вполне вероятным", - сказал министр.
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