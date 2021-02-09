Пенсионный фонд насчитал в Украине 2,7 миллиона работающих пенсионеров

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11,1 млн пенсионеров, из которых 2,7 млн - работающие.

Об этом говорится в сообзении Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что средний размер пенсионной выплаты составил 3 507,51 грн.

По состоянию на 1 января текущего года:

* 74,84% пенсионеров, или 8 330 485 человек, получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3 538,97 грн;

* 13,29%, или 1 478 882 человек, - пенсию по инвалидности, средняя выплата которой составляет 2 859,48 грн;

* пенсию в случае потери кормильца получают 5,76%, или 641 003 человека, - 3 249,94 грн);

* 5,43% пенсионеров, или 604 173 человека, получают пенсию за выслугу лет, средний размер которой составляет 4 763,29 грн.

* 0,65%, или 72 843 человека получают социальные пенсии, средний размер которой составляет 1 786,06 грн;

* 0,03%, или 3 538 человек, получают ежегодное пожизненное денежное содержание судьи, средняя сумма выплат которого составляет 67 961,39 грн.

Как сообщалось, в связи с ростом минимальной заработной платы в 2021 году до уровня 6 тыс. грн, согласно закону Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год", с 1 января 2021 года был перечислен минимальный размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров , достигшиз возраста 65 лет и имеют страховой стаж: женщины не менее 30 лет и мужчины - 35 лет.