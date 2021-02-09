За год ФОПы заработали для страны 27,6 миллиардов – Опендатабот

За 2020 год украинские физлица-предприниматели уплатили 27,6 млрд грн налогов - это на 10% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что каждый ФОП в среднем платит 15 тыс грн единого налога в год.

"За последние девять лет поступления от предпринимателей выросли в 27 раз. И каждый год количество поступлений увеличивается примерно на 3 млрд гривен.

Сейчас в Украине зарегистрировано 1,9 млн физлиц-предпринимателей,, тогда как в прошлом году насчитывалось 1,88 млн. Количество ФОПов растет медленно: в течение года она в среднем увеличивалось на 2 тысячи ежемесячно", - говорится в сообщении.