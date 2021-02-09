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Рост украинской экономики во втором квартале превысит 10%, на низкой сравнительной базе – опрос Reuters
12:34 08.02.2021 |
Украинская экономика резко вырастет 10% во втором квартале 2021 после пяти последовательных кварталов спада, при условии, что правительство будет придерживаться ослабление коронавирусных ограничений.
Это показал опрос Reuters.
Согласно медианным прогнозом украинских аналитиков, опрошенных Reuters, валовой внутренний продукт в январе-марте сократится на 0,5% по сравнению с предыдущим годом, но потом вырастет на 10,2% во втором квартале от низкой базы.
Издание пишет, что резкий отскок во втором квартале частично связан с низкой базой 2020 года, когда экономика сократилась на 11,4% в апреле-июне, поскольку ограничения по коронавируса были особенно жесткими.
Выше сезонная активность в сельском хозяйстве и строительстве во втором квартале также, скорее всего, будет способствовать экономическому восстановлению, утверждают аналитики.
А средний прогноз 12 аналитиков предполагает рост экономики на 4% в 2021 году.
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