Украина проведет инвентаризацию земель в зоне отчуждения

Украина проведет инвентаризацию земель зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы (Иванковский и Полесский районы Киевской обл.), говорится в распоряжении Кабинета министров №79-р от 20 января 2021 года.

"Уполномочить Государственное агентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) быть заказчиком работ по разработке технической документации по землеустройству относительно инвентаризации указанных земель с учетом требований государственных стандартов, норм и правил в сфере землеустройства", указывается в тексте распоряжения.

Как ранее сообщило ГАЗО, принятие распоряжения №79-р обеспечит эффективное осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения.

Благодаря выполнению работ по инвентаризации будут определены места расположения объектов землеустройства, их границы и размеры и выявлены земли, которые не используются или используются нерационально. Также будут установлены количественные и качественные характеристики земель, необходимые для ведения Государственного земельного кадастра.

Кроме того, инвентаризация позволит четко определить внешние и внутренние границы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

В декабре 2020 года ГАЗО разработала Стратегию развития территорий зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, основным вектором которой является переход от программы ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы к эффективному использованию возможностей территории зоны отчуждения.

Общая направленность документа состоит в комплексном промышленном развитии - как связанным, так и не связанным с ядерной энергетикой.

Стратегией предусмотрено создание в зоне отчуждения территории специального промышленного использования, создание возможностей для размещения предприятий по переработке и утилизации всех видов неядерных отходов, а также размещения площадки по строительству ядерных малых модульных реакторов.

Помимо этого документ предусматривает размещение на территории зоны отчуждения объектов возобновляемой энергетики, включая водородную.

Еще одним из направлений стратегии является использование накопленного научного потенциала по обращению с радиоактивными отходами с развитием научного потенциала в целом. В частности, на территории зоны планируется создать международный научно-исследовательский хаб, в рамках которого будет сформирована база данных для объективной оценки и прогноза радиоэкологической и радиобиологической ситуации в зоне.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Vodafone на территории зоны отчуждения расширил покрытие высокоскоростным мобильным интернетом 4G в диапазоне 900 МГц (LTE900), что было обусловлено подготовкой к запуску пилотного проекта мониторинга пожарной безопасности.

Временно исполняющим обязанности председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения распоряжением Кабинета министров №54-р от 27 января 2021 года назначен Андрей Пляцко.