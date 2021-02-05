Бюджет недополучил с таможни и налоговой более 66 млрд грн - Счетная палата

В период 2019 года и в январе-апреле 2020-го госбюджет недополучил более 66 млрд грн платежей, которые контролировались таможней и налоговой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

"В течение 2019-го и января-апреля 2020 года госбюджет недополучил более 66 млрд грн платежей, которые контролировались таможенными и налоговыми органами. Причина - отсутствие надлежащего планирования со стороны Минфина и координации работы ГФС, ГНС и Гостаможслужбы", - приводят в пресс-службе результаты аудита эффективности деятельности Государственной фискальной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины.



В течение указанного периода государственный бюджет недополучил 54,5 млрд грн платежей, контролируемых таможней, и 12 млрд грн - налоговой.

Аудит установил, что в 2019 году процент выполнения плана по отдельным платежам колебался от 46% до 233%, в январе - апреле 2020-го - от 41,8% до 157,6%. Частично это уменьшало допущенные Минфином просчеты при прогнозировании доходов государственного бюджета, указали в СП.

"ГНС (ГФС) выполнила план поступлений в госбюджет на 100,7% (поступило 466,9 млрд грн), однако перевыполнение на 3,3 млрд грн обусловлено переплатами по состоянию на 1 января 2020-го на 16 млрд гривен. Следовательно, в случае отсутствия этих переплат выполнение индикативных показателей поступлений в государственный бюджет за 2019-й составило бы 97,3%. В течение января-апреля 2020 ГНС выполнила план поступлений в госбюджет на 91,1%, с учетом сумм переплат, которые по состоянию на 1 мая 2020-го достигли 17,1 млрд гривен. Недопоступления в госбюджет составили 12 млрд грн", - указано в сообщении.

Гостаможслужбой в 2019 году даже при условии уменьшения плана поступления таможенных платежей на 20,1 млрд грн, задание выполнено лишь на 94,2% (поступило 372,5 млрд гривен). Недопоступления таможенных платежей составляли 22,8 млрд гривен. За 4 месяца 2020-го Гостаможслужба выполнила план на 76%. Недопоступления в госбюджет таможенных платежей - 31,7 млрд грн (запланировано 132,1 млрд грн, поступило 100,4 млрд гривен). План не выполнен несмотря на уменьшение плановых показателей поступлений на 2020 год почти по всем видам платежей из-за COVID-19. В частности, по платежам, что контролировались органами ГНС, на 71,1 млрд грн, а органами Гостаможслужбы - на 49,7 млрд гривен, вели дальше в СП.

Минфином указано, что на невыполнение плановых показателей поступлений таможенных платежей в 2019 году повлияло укрепление курса гривны. Еще одна причина - введение с апреля того года механизма импорта газа в режиме таможенного склада без уплаты таможенных платежей.

По информации Гостаможслужбы, на уменьшение поступлений таможенных платежей в январе-апреле 2020-го повлияло несколько факторов. В частности, выпуск в свободное обращение товаров в конце 2019 года, резкое сокращение таможенного оформления транспортных средств с европейской регистрацией, несоответствие фактического курса доллара США в течение января-февраля 2020-го прогнозируемому и отсутствие запланированного роста импорта товаров, добавили в СП.

В течение указанного периода государственный бюджет недополучил 54,5 млрд грн платежей, контролируемых таможней, и 12 млрд грн - налоговой.

Аудит установил, что в 2019 году процент выполнения плана по отдельным платежам колебался от 46% до 233%, в январе - апреле 2020-го - от 41,8% до 157,6%. Частично это уменьшало допущенные Минфином просчеты при прогнозировании доходов государственного бюджета, указали в СП.

"ГНС (ГФС) выполнила план поступлений в госбюджет на 100,7% (поступило 466,9 млрд грн), однако перевыполнение на 3,3 млрд грн обусловлено переплатами по состоянию на 1 января 2020-го на 16 млрд гривен. Следовательно, в случае отсутствия этих переплат выполнение индикативных показателей поступлений в государственный бюджет за 2019-й составило бы 97,3%. В течение января-апреля 2020 ГНС выполнила план поступлений в госбюджет на 91,1%, с учетом сумм переплат, которые по состоянию на 1 мая 2020-го достигли 17,1 млрд гривен. Недопоступления в госбюджет составили 12 млрд грн", - указано в сообщении.

Гостаможслужбой в 2019 году даже при условии уменьшения плана поступления таможенных платежей на 20,1 млрд грн, задание выполнено лишь на 94,2% (поступило 372,5 млрд гривен). Недопоступления таможенных платежей составляли 22,8 млрд гривен. За 4 месяца 2020-го Гостаможслужба выполнила план на 76%. Недопоступления в госбюджет таможенных платежей - 31,7 млрд грн (запланировано 132,1 млрд грн, поступило 100,4 млрд гривен). План не выполнен несмотря на уменьшение плановых показателей поступлений на 2020 год почти по всем видам платежей из-за COVID-19. В частности, по платежам, что контролировались органами ГНС, на 71,1 млрд грн, а органами Гостаможслужбы - на 49,7 млрд гривен, вели дальше в СП.

Минфином указано, что на невыполнение плановых показателей поступлений таможенных платежей в 2019 году повлияло укрепление курса гривны. Еще одна причина - введение с апреля того года механизма импорта газа в режиме таможенного склада без уплаты таможенных платежей.

По информации Гостаможслужбы, на уменьшение поступлений таможенных платежей в январе-апреле 2020-го повлияло несколько факторов. В частности, выпуск в свободное обращение товаров в конце 2019 года, резкое сокращение таможенного оформления транспортных средств с европейской регистрацией, несоответствие фактического курса доллара США в течение января-февраля 2020-го прогнозируемому и отсутствие запланированного роста импорта товаров, добавили в СП.