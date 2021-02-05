В 2021 году цены на газ для населения вырастут на 20% – прогноз правительства

Министерство экономического развития ожидает, что при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году - на 10%, а в 2023-2024 годах будут прибавлять по 5% ежегодно.

Об этом говорится в сценарии развития экономики, разработанном в правительстве.

Для сравнения, в 2020 году газ для населения подорожал на 56,3%.

Отреагируют на рост стоимости газа тарифы на централизованное отопление и горячую воду. Уже в этом году за них придется платить на 16-18% больше, чем в прошлом. В следующем году рост составит 6-9%, а в 2023-2024 годах - от 3 до 5%.

Цены на электроэнергию вырастут на 38% (по пессимистическому сценарию) и 52% (при оптимистическом). В 2022 году электричество подорожает еще на 15-20%.

"Не обойдет рост тарифов и железнодорожные перевозки. В министерстве ожидают, что за текущий год стоимость билетов для пассажиров вырастет на 22%. И в последующие годы оно не прекратится. Так, в 2022 году они подорожают на 15-26%, в 2023 году - на 6,5-15%, а в 2024 - еще на 6,5-10%", - говорится в статье.