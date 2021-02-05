Финансовые новости
- |
- 05.02.21
- |
- 09:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Туризм в прошлом году принес 130 млн грн: названы регионы-лидеры
09:04 05.02.2021 |
Сумма поступлений в местные бюджеты от уплаты туристического сбора в 2020 году достигла 130,6 млн грн. Лидер по сборам - Киев. Об этом сообщает пресс-центр Государственного агентства развития туризма Украины, передает УНН.
Общая сумма поступлений от уплаты туристического сбора по областям в 2020 году в местные бюджеты достигла 130 628,24 тыс. грн.
В тройке лидеров оказались город Киев (34 692,88 тыс. грн), Одесская (15 177,87 тыс. грн) и Львовская (11 786,51 тыс. грн) области. Сразу за ними была Киевская область (9 837,04 тыс. грн).
Чуть более 6 000 тыс. грн оплатили Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области: 6 602,35 тыс. грн, 6 436,38 тыс. грн и 6 200,46 тыс. грн. соответственно. Максимально рядом в рейтинге оказались Ивано-Франковска (5 599,17 тыс. грн) и Днепропетровская (5 592,42 тыс. грн) области. Замыкает десятку лидеров Николаевская область (4 648,61 тыс. грн).
Такие данные на запрос получен от Государственной налоговой службы Украины.
Доходы Киева от туристического сбора за 2019 год составили более 63 миллионов гривен. Это почти вдвое больше по сравнению с 2018 годом. В то же время, это свидетельствует о том, что в 2020 году такие поступления в столице сократились почти вдвое.
Добавим, в прошлом году в Украину приехали туристы из более 190 стран мира.
При этом в 2020 году украинцы чаще всего ездили в Польшу, Венгрию и Россию.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский проиграл Украине дело на $6 млрд в Стокгольмском арбитраже
|«Черти» и «зеленый фашизм». Когда Бойко выгонит Медведчука из ОПЗЖ
|Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против «каналов Медведчука» и чего ждать дальше
|Война между военными ведомствами: Кто должен навести порядок в украинской армии и оборонке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Туризм в прошлом году принес 130 млн грн: названы регионы-лидеры
|«Слуга народа» о работе Минэкономики: нардепы недовольны, а министр уже дважды уклонился от отчета
|Бизнес начал чаще жаловаться на госорганы – омбудсмен
|Энергетическая система Украины будет интегрирована с европейской в 2023 году - Шмыгаль
|Нефть 5 февраля дорожает в ожидании результатов снижения её добычи
|Рада узаконила дистанционную работу
|Субвенция местным бюджетам: Зависимость от «пожеланий» нардепов усилится – КШЭ
Это интересно
|Tesla Model S и X научили самостоятельно включать заднюю передачу
|Mercedes-Benz может выпустить модель меньше A-Class
|Google отказалась от разработки эксклюзивных игр для сервиса Stadia
|Xiaomi подала в суд на Пентагон из-за внесения в «черный» список
|Илон Маск теперь контролирует четверть всех активных спутников на орбите
|Ford и Google будут вместе создавать подключённые к Сети автомобили
|SpaceX и миллиардер Джаред Айзекман объявили о первой «полностью гражданской» миссии в космос