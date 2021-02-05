Туризм в прошлом году принес 130 млн грн: названы регионы-лидеры

Сумма поступлений в местные бюджеты от уплаты туристического сбора в 2020 году достигла 130,6 млн грн. Лидер по сборам - Киев. Об этом сообщает пресс-центр Государственного агентства развития туризма Украины, передает УНН.

Общая сумма поступлений от уплаты туристического сбора по областям в 2020 году в местные бюджеты достигла 130 628,24 тыс. грн.

В тройке лидеров оказались город Киев (34 692,88 тыс. грн), Одесская (15 177,87 тыс. грн) и Львовская (11 786,51 тыс. грн) области. Сразу за ними была Киевская область (9 837,04 тыс. грн).

Чуть более 6 000 тыс. грн оплатили Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области: 6 602,35 тыс. грн, 6 436,38 тыс. грн и 6 200,46 тыс. грн. соответственно. Максимально рядом в рейтинге оказались Ивано-Франковска (5 599,17 тыс. грн) и Днепропетровская (5 592,42 тыс. грн) области. Замыкает десятку лидеров Николаевская область (4 648,61 тыс. грн).

Такие данные на запрос получен от Государственной налоговой службы Украины.

Доходы Киева от туристического сбора за 2019 год составили более 63 миллионов гривен. Это почти вдвое больше по сравнению с 2018 годом. В то же время, это свидетельствует о том, что в 2020 году такие поступления в столице сократились почти вдвое.

Добавим, в прошлом году в Украину приехали туристы из более 190 стран мира.

При этом в 2020 году украинцы чаще всего ездили в Польшу, Венгрию и Россию.