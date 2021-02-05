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«Слуга народа» о работе Минэкономики: нардепы недовольны, а министр уже дважды уклонился от отчета
Министр экономики Игорь Петрашко уже дважды уклонился от отчета перед комитетом ВР по вопросам экономического развития, который недоволен работой Министерства. Об этом УНН рассказала председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета ВР по вопросам экономического развития нардеп от партии "Слуга народа" Людмила Буймистер.
"Мы Игоря Петрашко давно ждем на комитете, особенно с учетом того, что сейчас идет процесс разделения Министерства на Минэкономики и Министерство аграрной политики. Уже дважды эта встреча отменялась, но мы ждем, когда министр экономики придет и расскажет о своих дальнейших планах", - отметила она.
Среди претензий комитета Буймистер назвала неудовлетворительное состояние экономики Украины, отсутствие слаженной политики основных финансово-экономических органов страны и отсутствие решительных мер по преодолению экономического коронакризиса.
"Состояние нашей экономики говорит сам за себя. Поэтому, к сожалению, здесь позитива абсолютного мы не наблюдаем. Более того - каких-то активных действий по преодолению кризисных явлений в экономике, связанных с коронавирусом, локдауном и всеми негативными последствиями мы не видим от министра экономики на сегодня. Слаженной политики Минэкономики с тем же Минфином нет, и не проводятся решительные меры, которые сегодня нужны. То, что сегодня происходит в секторе управления государственными предприятиями, вообще не выдерживает никакой критики", - отметила Буймистер.
Нардеп отметила, что хотя правительство сейчас находится на финальной стадии отработки национальной экономической стратегии Украины до 2030 года, однако заслуга Минэкономики в этом - мизерная.
Напомним, комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития уже через полторы недели планирует заслушать результаты работы министра экономики Игоря Петрашко за 2020 год. Именно по результатам этого отчета нардепы комитета оценят эффективность Министерства экономики, к производительности которого сейчас есть ряд претензий.
Эксперты прогнозируют, что министр экономики Петрашко может потерять должность из-за недовольства его работой в парламентских кругах. Но, вместе с тем, политолог Владимир Фесенко считает, что за фигурой неэффективного министра экономики стоит Премьер Денис Шмыгаль, которых связывают близкие личные отношения.
Ранее глава Антирейдерского союза обвинил министра Петрашко в создании "коррупционного монстра" под видом комиссии по оценке иностранных инвестиций.
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