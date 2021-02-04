Финансовые новости
- |
- 04.02.21
- |
- 23:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Субвенция местным бюджетам: Зависимость от «пожеланий» нардепов усилится – КШЭ
В порядке и условиях предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий, изменения в которых-е Кабмин утвердил 3 февраля, еще больше усилится зависимость распределения субвенции от "пожеланий" депутатов.
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики в Telegram.
"На эту субвенцию в госбюджете-2021 запланированы рекордные 6 млрд грн.
Ключевое замечания к этой субвенции - высокая зависимость ее распределения от "пожеланий" депутатов. Отныне эта зависимость еще больше усилится", - подчеркивают эксперты.
В частности:
* Убирается норма об обязательности критерия распределения 80% средств с учетом численности населения, проживающего в соответствующем регионе.
* Согласно закону о госбюджете Минфин должен создать комиссию по распределению этой субвенции. А теперь в нее должны войти народные депутаты - члены Комитета ВРУ по вопросам бюджета, при этом - не менее 50% состава комиссии. Ранее требования к включению депутатов в состав комиссии не было.
* Предложения по объектам и мероприятиям, которые будут финансироваться за счет субвенции, Комиссии будут предоставлять народные депутаты и ОГА. И если раньше Комиссия "предоставляла рекомендации", то сейчас она уже "принимает решение" о включении перечня предложений к проекту акта (который будет принимать Кабмин).
"Следовательно, влияние нардепов и здесь растет", - отмечают в КШЭ.
* Из условий предоставления субвенции было исключено соответствие проектов и мероприятий приоритетам региональных стратегий и планов социально-экономического развития регионов.
"Это кажется странным, с учетом прошлогодних активных дискуссий относительно региональных стратегий и принятия Государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы. Это также упрощает возможности для лоббизма, поскольку фактически исключается условие, по которому финансирование могло предоставляться только тем проектам, которые являются приоритетными для регионального развития", - комментируют эксперты.
* Из направлений использования субвенции исключено меры предотвращения распространения пандемии.
"Все эти изменения предусмотрены в проекте постановления, который в среду проголосовали в Кабмине с дополнительными поправками. Поэтому финальный текст постановления будет известен позже.
Ключевой риск данных изменений - то, что усилится несправедливость распределения этого финансового ресурса между регионами, ведь вес объективных критериев такого распределения значительно снижен", - добавили в КШЭ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Черти» и «зеленый фашизм». Когда Бойко выгонит Медведчука из ОПЗЖ
|Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против «каналов Медведчука» и чего ждать дальше
|Война между военными ведомствами: Кто должен навести порядок в украинской армии и оборонке
|Курс доллара на межбанке провалился ниже 28,0 грн/$
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада узаконила дистанционную работу
|Субвенция местным бюджетам: Зависимость от «пожеланий» нардепов усилится – КШЭ
|Коломойский проиграл Украине дело на $6 млрд в Стокгольмском арбитраже
|Процишен уволена с должности госуполномоченного АМКУ – указ
|Где самая дорогая и где самая дешевая земля в Украине
|Бизнес начал чаще жаловаться на госорганы – омбудсмен
Это интересно
|Mercedes-Benz может выпустить модель меньше A-Class
|Google отказалась от разработки эксклюзивных игр для сервиса Stadia
|Xiaomi подала в суд на Пентагон из-за внесения в «черный» список
|Илон Маск теперь контролирует четверть всех активных спутников на орбите
|Ford и Google будут вместе создавать подключённые к Сети автомобили
|SpaceX и миллиардер Джаред Айзекман объявили о первой «полностью гражданской» миссии в космос
|Brabus прокачал Mercedes-AMG A 45, сохранив трехлетнюю гарантию