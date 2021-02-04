Процишен уволена с должности госуполномоченного АМКУ – указ

"Освободить Процишен Марию Викторовну с должности государственного уполномоченного", - сообщается в указе №46/2021.
Мария Процишен занимала должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины с 29.06.2015 года.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Марии Процишен, сообщила его пресс-служба.
"Освободить Процишен Марию Викторовну с должности государственного уполномоченного", - сообщается в указе №46/2021.
Мария Процишен занимала должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины с 29.06.2015 года.
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