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Бизнес начал чаще жаловаться на госорганы – омбудсмен
В IV квартале 2020 года Совет бизнес-омбудсмена (СБО) в Украине получил 451 жалобу от бизнеса на действия госорганов. Количество жалоб бизнеса выросло на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в пресс-релизе СБО.
Большинство жалоб касалось действий налоговых органов (64%), правоохранителей (12%), госрегуляторов (7%), таможни (4%) и местных органов власти (3%). Эти вопросы составили 90% всех жалоб.
Большая часть жалоб (76%) поступила от малого бизнеса. Большинство компаний (89%) имеют украинский капитал.
Чаще всего жаловались на блокировку налоговых накладных (177 жалоб), внесение в список рисковых налогоплательщиков (29) и неисполнение судебных решений (48).
"Мы обеспокоены ростом количества жалоб по неисполнению судебных решений государственными органами. Если в 2018 году мы получили 108 жалоб на этот счет, то в 2020 году - уже 217", - заявил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.
На действия правоохранителей поступило 56 жалоб. В частности, бизнес жаловался на "злоупотребления Нацполиции и СБУ". В IV квартале количество жалоб на действия СБУ было самым большим за последние Х кварталов.
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