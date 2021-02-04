Рада поддержала законопроект о большой приватизации в первом чтении

Рада на заседании 4 февраля поддержала за основу законопроект относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которые остановили из-за пандемии коронавируса.

Правительственный законопроект №4543 вносит изменения в заключительные положения закона "О приватизации государственного и коммунального имущества". Его поддержали 284 народных депутата.

В пояснительной записке говорится, что "с целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов".

В то же время, отмечается, что в случае необходимости Кабмин имеет возможность применить ограничения на проведение большой приватизации.

Напомним:

В марте сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Однако в декабре Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.