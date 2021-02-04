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Рада поддержала законопроект о большой приватизации в первом чтении
11:58 04.02.2021 |
Рада на заседании 4 февраля поддержала за основу законопроект относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которые остановили из-за пандемии коронавируса.
Правительственный законопроект №4543 вносит изменения в заключительные положения закона "О приватизации государственного и коммунального имущества". Его поддержали 284 народных депутата.
В пояснительной записке говорится, что "с целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов".
В то же время, отмечается, что в случае необходимости Кабмин имеет возможность применить ограничения на проведение большой приватизации.
Напомним:
В марте сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.
Однако в декабре Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.
Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.
Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.
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