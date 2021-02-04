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Европейский инвестиционный банк на 50% увеличил инвестиции в Украину в год пандемии
08:55 04.02.2021 |
Европейский инвестиционный банк на фоне глобальной пандемии коронавируса инвестировал в Украину более 1 млрд евро в 2020 году - на 50% больше, чем в год до того. Об этом сообщает пресс-служба ЕИБ, отчитываясь об итогах 2020 года, передает УНН.
"Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) инвестировал в Украину более 1 млрд евро в 2020 году, в период самого худшего мирового кризиса в области здравоохранения и экономики. 2020-й год стал вторым по объему инвестиций в истории деятельности ЕИБ в Украине. Это больше на 50% по сравнению с 2019 годом. Сейчас общий объем инвестиций ЕИБ в Украине достиг 7,5 млрд евро", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в ответ на кризис COVID-19, банк ЕС быстро перенаправил свои усилия на борьбу с пандемией и ее экономическими последствиями, а также на поддержку быстрого экономического и социального восстановления Украины.
ЕИБ предоставлял финансирование малым и средним предприятиям (МСП), чтобы помочь им пережить кризис и продолжать предоставлять рабочие места и инвестировать в реабилитацию и развитие инфраструктуры, инновации и совершенствование общественного транспорта и ключевых государственных услуг, таких как образование и почтовые услуги. В 2020 году ЕИБ поддержал 75 МСП и компаний со средним уровнем капитализации.
Как отметили в ЕИБ, банк остается преданным региону Восточного партнерства и, в частности, Украине.
"Переход ЕИБ к климатически-ориентированному банку ЕС и развертывание цифровой повестки дня станут ориентирами для целей кредитования ЕИБ в Украине в 2021 году и далее", - сообщили в пресс-службе банка.
В ноябре прошлого года стало известно, что Украина хочет часть средств из проекта ЕИБ пустить на закупку вакцин против COVID-19.
По состоянию на конец 2020 года ЕИБ согласился перепрофилировать 50 миллионов евро из имеющегося кредита (Программы развития муниципальной инфраструктуры Украины - UMIP, общей суммой в 400 млн евро) для финансирования усилий Украины, направленных на борьбу с COVID-19, в частности, использование этого транша для приобретение вакцины против COVID-19. Европейский инвестиционный банк - один из ключевых партнеров Украины, с которым государство сотрудничает с 2007 года.
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