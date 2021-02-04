Рада предлагает увеличить уставный капитал Экспортно-кредитного агентства

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта" относительно обеспечения эффективного функционирования экспортно-кредитного агентства» (№3793).

Как передает корреспондент Укринформа, за соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.

Законопроектом предлагается увеличить размер начального уставного капитала ЭКА до не менее 2 млрд грн, что формируется за счет средств государственного бюджета.

Основной целью увеличения начального уставного капитала ЭКА является, по словам авторов инициативы, улучшение финансовой устойчивости ЭКА в соответствии с требованиями Директив о платежеспособности Европейского Союза и инструкций ведущих рейтинговых компаний (S&P, Moody's) по определению достаточного уровня капитала страховой компании.

Кроме этого, расширяется сфера поддержки украинского экспорта с добавленной стоимостью. В частности, предлагается государственная помощь в виде предоставления государственных гарантий. Также предусматривается, что агентство будет страховать риски экспортеров.

Еще одной формой поддержки экспортеров со стороны Экспортно-кредитного агентства предусмотрена частичная компенсация процентной ставки по экспортным кредитам.

Порядок и условия предоставления Экспортно-кредитному агентству государственных гарантий, предоставления украинским экспортерам частичной компенсации процентной ставки по предоставленным экспортным кредитам будут устанавливаться Кабинетом Министров.

Согласно законопроекту, государственная поддержка экспортной деятельности предоставляется в пределах объемов, предусмотренных законом о государственном бюджете на соответствующий год.

Как сообщалось, решение о создании Экспортно-кредитного агентства было принято правительством в 2018 году. Уставный капитал ЭКА предусмотрели в размере 200 млн грн.

Ранее парламент принял необходимую законодательную базу. Однако депутаты считают, что инструментарий поддержки является несовершенным, в частности из-за нехватки финансирования, из-за чего и подготовили законопроект.