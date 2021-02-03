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В Украине выдали первую лицензию для онлайн-казино
17:23 03.02.2021 |
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала ООО "Спейсикс" (ТМ Космолот) лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет.
Решение комиссии №34 от 2 февраля 2021 года опубликовано на сайте регулятора.
пресс-релизе компании CEO Cosmolot Сергей Потапов назвал получение лицензии - важным шагом. "Путь к легализации был долгим, но создание "белого" рынка того стоит... Стоит отдать должное Комиссии - здорово, когда госорган работает быстро и четко. Cosmolot призывает индустрию "выходить на свет". Казино - это вид развлечений. Мы делаем его понятным и безопасным", - отметил он.
По словам Потапова, в ближайших планах казино - улучшение опыта пользователя с продуктом и изменение восприятия азартных игр в Украине.
По данным сервиса Contr Agent, ООО "Спейсикс" зарегистрировано 28 марта 2020 года. Уставный капитал общества - 30 млн грн. Руководитель и конечный бенефициар компании - Сергей Потапов, 1987 г.р. В Госреестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, ООО "Спейсикс" является владельцем знака для товаров и услуг "КОСМОЛОТ".
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