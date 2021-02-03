Посол ЕС призвал Украину не принимать законопроект о локализации

Европейский Союз ожидает, что Украина не будет принимать законопроект, который содержит предложения относительно внедрения требований локализации в сфере государственных закупок, поскольку он противоречит Соглашению об ассоциации.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Мы ожидаем от украинской стороны, что она воздержится от принятия законодательства, которое не соответствует Соглашению об ассоциации. Это касается предложения внедрить требования относительно локализации в сфере государственных закупок", - сказал Маасикас.

Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский 20 января обратился к Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и Премьер-министру Денису Шмыгалю относительно необходимости соблюдения международных обязательств Украины при внесении изменений в законодательство в сфере публичных закупок. В этом контексте глава государства обратил внимание на ряд инициатив, которые предусматривают выведение из-под действия Закона Украины «О публичных закупках» в целом или из-под действия отдельных его положений осуществления закупок товаров и услуг в различных сферах.