Лизинговый портфель членов Ассоциации лизингодателей Украины в 2020г вырос на 61%

Общая стоимость портфеля членов Ассоциации лизингодателей Украины к концу 2020 года составила 25,4 млрд грн, что на 61% больше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе ассоциации.

При этом пресс-служба подчеркивает, что увеличение произошло в основном за счет органического роста и на треть - вследствие увеличения количества членов.

Согласно пресс-релизу, тройкой компаний-лидеров по итогам года является "ОТП Лизинг", "УЛФ-Финанс" и Укргазбанк: их совокупная доля составила 59% портфеля членов организованного рынка.

Объем нового бизнеса составил 22,4 млрд грн, что указывает на прирост в объеме 27% в течение года (из которых 16 п.п. также обеспечил рост рынка).

"Таким образом, по результатам 2020 года лизинговая отрасль продемонстрировала свою устойчивость и при пандемии и экономического спада смогла нарастить размеры рынка", - отмечается в сообщении.

Самым успешным для отрасли стал четвертый квартал прошлого года, продолживший тренд на восстановление и рост, начавшийся во втором полугодии: стоимость новых сделок за этот период составила 6,9 млрд грн; по сравнению с предыдущим кварталом она выросла на 12%, а по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - на 50%.

Лидерами рынка по объему новых сделок также стали "ОТП Лизинг", "УЛФ-Финанс" и Укргазбанк с совокупной долей 60% от общего объема нового бизнеса.

Структура активов по предмету лизинга не претерпела существенных изменений в течение года. Ключевыми сегментами рынка остаются колесный автотранспорт с долей 51% и сельскохозяйственная техника с долей 28%. При этом процент железнодорожной техники уменьшился до 8%, тогда как спецтехники и другого оборудования несколько вырос (до 7% и 6% соответственно).

"Итоги года позволяют сделать вывод, что лизинговый рынок оказался одним из самых стабильных сегментов небанковского рынка Украины, который смог не только восстановить свои позиции после существенного падения в весенне-летний период, но и существенно нарастить объемы. Помимо того это свидетельствует о росте заинтересованности в этом финансовом инструменте и доверия к нему со стороны реального сектора экономики", - отмечается в сообщении.