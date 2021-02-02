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Украина хочет выпустить евробонды на 2,4 млрд долларов в 2021 году
15:51 02.02.2021 |
Украинское правительство в 2021 году планирует выпустить еврооблигации на сумму около 2,4 миллиарда долларов. Об этом заявил в понедельник глава Национального банка Кирилл Шевченко агенству Reuters, передает УНН.
"Шевченко сообщил, что правительство планирует выпустить еврооблигации на сумму около 2,4 миллиарда долларов в 2021 году", - сообщает агентство.
По словам Шевченка, Нацбанк также ожидает, что иностранные портфельные инвесторы принесут около 1 млрд долларов путем приобретения в этом году государственных облигаций на внутреннем рынке.
"На международных рынках появился новый оптимизм... Мы надеемся, что этот оптимизм не обойдет стороной Украину", - сказал глава НБУ.
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