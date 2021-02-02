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Падение в базовых отраслях экономики Украины зафиксировано впервые за пять лет
13:52 02.02.2021 |
В 2020 году Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) упал на 3,7% г/г. Это произошло впервые с 2015 года.
Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины (декабрь 2020 года).
По данным НБУ, в декабре ИПБО ускорил рост (до 9% г/г) за счет улучшения показателей в большинстве секторов.
Рост с/х стремительно ускорился (до 26,0% г/г) вследствие смещения темпов уборки поздних зерновых и технических культур. Определенное восполнение отложенного спроса после карантина выходного дня, ожидание январского локдауна и увеличение темпов роста зарплат обусловило ускорение роста розничной торговли (до 13,4% г/г).
Благодаря высокому внешнему спросу, наращиванию расходов бюджета и более холодной, чем в прошлом году, погоде, возобновился рост в промышленности (на 4.8% г/г). Значительные темпы увеличения расходов бюджета на дорожную инфраструктуру поддерживали рост в строительстве.
"В то же время оживление промышленности и строительства, а также наращивание экспорта стимулировали оптовый товаро - и грузооборот", - говорится в обзоре.
Напомним, индекс производства базовых отраслей в 2015 году упал на 11,7%. После этого наблюдался рост индекса: в 2016 году на 5,2%, в 2017 году на 2,6%, в 2018 году - на 4,4%, в 2019 году - на 1,9%.
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