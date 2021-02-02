Новое предложение на рынке складов в Украине в 2021-22г составит более 360 тыс. кв. м – Alterra Group

Объем нового предложения на рынке складской и логистической недвижимости Украины в 2021-2022 годах составит 364 тыс. кв. м, при этом около 200 тыс. кв. м запланировано к выходу на рынке Львова и области, указано в исследовании Alterra Group.

"В лидерах – Львов, в котором планируется к вводу в эксплуатацию около 200 тыс. кв. м. В Киеве планируется введение тех проектов, которые прогнозировались еще в 2019 и 2020 годах. В регионах большую часть помещений, планируемых к вводу девелоперами, занимают почтовые и логистические компании", – рассказал совладелец Alterra Group Дмитрий Ковальчук 29 января в ходе веб-конференции "Аналитика рынка складской недвижимости".

Так, в Киеве объем нового предложения в 2021-2022 году составит 71,4 тыс. кв. м, среди запланированных проектов, в частности, склад FM Logistic (17 тыс. кв. м), Sun Factory 2 (23,4 тыс. кв. м), "Макаровский" девелопера ADG (15 тыс. кв. м).

Среди львовских объектов: расширение склада Protec в Зимней Воде на 40 тыс. кв. м, склад "Львовсольмаш" (42,2 тыс. кв. м), проект от "Галилео Логистик" (45 тыс. кв. м), Port Lviv Logistic Center (40 тыс. кв. м).

По данным компании, активное развитие продолжат почтовые операторы, общий объем строительства которых составит около 158 тыс. кв. м. Среди заявленных в 2021 году проектов – расширение сети "Новой пошты" в Днепре, Одессе, Киеве общей площадью проектов 37 тыс. кв. м, строительство логистических терминалов "Укрпошты" в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе (по 22 тыс. кв. м каждый), расширение распределительного центра "Мист экспресс" во Львове до 11 тыс. кв. м.

Согласно прогнозу Alterra Group, вакантность на рынке складов продолжит снижаться. По итогам 2020 года показатель в Украине составил 5,5%, при этом в киевском регионе – 2,2%. Валовое поглощение в минувшем году снизилось на четверть в киевском регионе – до 130 тыс. кв. м, и на 5% в среднем по Украине – до 200 тыс. кв. м.

Alterra Group занимается комплексным обслуживанием коммерческой недвижимости, девелопментом и консалтингом. В портфеле компании 31 проект общей площадью 117,5 тыс. кв. м.