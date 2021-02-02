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Продажи новых автомобилей в Украине упали из-за локдауна на 19%
08:49 02.02.2021 |
В январе 2021г. количество регистраций новых легковых автомобилей в Украине остановилось на отметке 5,7 тыс. машин. По сравнению с прошлым годом январское пополнения автопарка страны новыми авто уменьшилось на 19%, сообщает Укравтопром.
Такое значительное падение регистраций новых автомобилей было ожидаемым и связано, прежде всего, с усиленными карантинными ограничениями в работе автосалонов, которые действовали полмесяца, с 8 по 25 января.
Лучший результат на украинском рынке новых легковых авто в первый месяц года продемонстрировала японская марка Toyota, 984 автомобиля которой обзавелись своими первыми владельцами. При этом, относительно января 2020 реализация Тойот в Украине упала на 18 процентов.
Второй по популярности стала марка Renault с результатом 730 зарегистрированных авто. От своего показателя годовой давности Рено отстала почти на 31 процент.
Третье место в рейтинге марок у Skoda, которая улучшила свой прошлогодний показатель на 4% до 486 машин.
На четвертой позиции Kia - 329 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк, что на 24% меньше, чем годом ранее.
Замыкает пятерку лидеров Nissan с результатом 306 авто (-42%).
Также в ТОП - 10 месяца вошли: Suzuki - 282 шт. (+38%); Hyundai - 277 шт. (-24%); Mazda - 244 шт. (+24%); Peugeot - 182 шт. (-31%); Ford - 167 шт. (-6%).
Бестселлером января 2021 стал автомобиль Toyota RAV4, в активе которого 430 регистраций.
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