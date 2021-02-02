Налоговая служба в январе обеспечила 33,3 миллиарда поступлений в бюджет

В январе 2021 года Государственная налоговая служба (ГНС) обеспечила поступления в бюджет в размере 33,3 млрд грн, что в 1,5 раза больше по сравнению с уровнем 2020 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Так, в январе индикативный план поступлений от ГНС составлял 29,9 млрд грн, а фактически поступления составили 33,3 млрд грн.

"По сравнению с прошлым годом собрано на 10,9 млрд грн больше, или в 1,5 раза", - заявили в пресс-службе.

При этом рост поступлений происходит по сравнению с началом 2020 года, когда экономика и ГНС работали на полную мощность без карантина, прокомментировали налоговики.

Положительные тенденции наполнения государственного бюджета в ГНС назвали результатом работы относительно детенизации, начатой ​​в мае 2020 года.

Как сообщал Укринформ, по данным Минфина, в 2020 году поступления по платежам, взимание которых контролирует Государственная налоговая служба, составили 507,5 млрд грн, или 110,7%, что на 49,2 млрд грн больше, чем годовая роспись.