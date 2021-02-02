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Константин Кушнер
Налоговая служба в январе обеспечила 33,3 миллиарда поступлений в бюджет
15:46 01.02.2021 |
В январе 2021 года Государственная налоговая служба (ГНС) обеспечила поступления в бюджет в размере 33,3 млрд грн, что в 1,5 раза больше по сравнению с уровнем 2020 года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Так, в январе индикативный план поступлений от ГНС составлял 29,9 млрд грн, а фактически поступления составили 33,3 млрд грн.
"По сравнению с прошлым годом собрано на 10,9 млрд грн больше, или в 1,5 раза", - заявили в пресс-службе.
При этом рост поступлений происходит по сравнению с началом 2020 года, когда экономика и ГНС работали на полную мощность без карантина, прокомментировали налоговики.
Положительные тенденции наполнения государственного бюджета в ГНС назвали результатом работы относительно детенизации, начатой в мае 2020 года.
Как сообщал Укринформ, по данным Минфина, в 2020 году поступления по платежам, взимание которых контролирует Государственная налоговая служба, составили 507,5 млрд грн, или 110,7%, что на 49,2 млрд грн больше, чем годовая роспись.
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