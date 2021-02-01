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Инвесторы за год вывели из Украины почти полмиллиарда долларов
09:18 01.02.2021 |
Чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за 2020 год оценивается в 420 млн долларов. В 2019 году чистый приток составил 5,2 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
За 2020 год отрицательные реинвестированные доходы оценены 1,2 млрд долларов (В 2019 году - положительные на уровне 3,3 млрд долларов).
По данным НБУ, инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) в 2020 году уменьшились до 833 млн долларов по сравнению с 1,0 млрд долларов за 2019 год, чистые привлечения по кредитам прямого инвестора - до 226 млн долларов по сравнению с 924 млн долларов за 2019 год.
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