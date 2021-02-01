Венедиктова поручила усилить борьбу с незаконной добычей янтаря и леса

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поручила усилить борьбу с группировками, которые незаконно добывают янтарь и вырубают лес.

Об этом она заявила во время совещания по итогам работы органов прокуратуры за 2020 год, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Генпрокурор акцентировала внимание на обострении проблем незаконной добычи янтаря и порубок леса и дала задание наладить борьбу с группировками, которые совершают такие преступления", - говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению генпрокурора, во многих областях недостаточно системная работа по выявлению и документированию устойчивых преступных группировок, которые организуют каналы поставок наркотических средств.

Венедиктова отметила активизацию предотвращения масштабных хищений бюджетных средств, контроля за использованием средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19.

По ее мнению, нуждается в коренной перестройке организация координационной деятельности по противодействию коррупции в большинстве областей. Неудовлетворительным остается состояние борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.

По словам генпрокурора, в прошлом году прокуроры предъявили исков почти на 44 миллиарда гривень, что в полтора раза больше, чем в 2019 году. По принятым гражданско-правовым мерам удовлетворены и добровольно возмещены во время рассмотрения дел более 23 млрд грн, что на 30% больше, чем в 2019 году.