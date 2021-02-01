Финансовые новости
- |
- 01.02.21
- |
- 10:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Венедиктова поручила усилить борьбу с незаконной добычей янтаря и леса
08:19 01.02.2021 |
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поручила усилить борьбу с группировками, которые незаконно добывают янтарь и вырубают лес.
Об этом она заявила во время совещания по итогам работы органов прокуратуры за 2020 год, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Генпрокурор акцентировала внимание на обострении проблем незаконной добычи янтаря и порубок леса и дала задание наладить борьбу с группировками, которые совершают такие преступления", - говорится в сообщении.
Кроме того, по мнению генпрокурора, во многих областях недостаточно системная работа по выявлению и документированию устойчивых преступных группировок, которые организуют каналы поставок наркотических средств.
Венедиктова отметила активизацию предотвращения масштабных хищений бюджетных средств, контроля за использованием средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19.
По ее мнению, нуждается в коренной перестройке организация координационной деятельности по противодействию коррупции в большинстве областей. Неудовлетворительным остается состояние борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.
По словам генпрокурора, в прошлом году прокуроры предъявили исков почти на 44 миллиарда гривень, что в полтора раза больше, чем в 2019 году. По принятым гражданско-правовым мерам удовлетворены и добровольно возмещены во время рассмотрения дел более 23 млрд грн, что на 30% больше, чем в 2019 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Путин, помоги!» 2.0. Что показало донецкое шоу «Русский Донбасс»
|Позитив недели. Модернизированный ЗРК «Куб» сможет выявлять и сбивать стелс-цели
|Иностранцы остановили продажу доллара под ОВГЗ. Что будет с курсом в феврале
|Игра Банковой: Почему Зеленский засекретил россиян в санкционном списке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Инвесторы за год вывели из Украины почти полмиллиарда долларов
|Венедиктова поручила усилить борьбу с незаконной добычей янтаря и леса
|Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в атомной энергетике
|СБУ провели следственные действия из-за незаконного собрания акционеров «Мотор Сичи»
|Нефть дорожает 1 февраля на ожиданиях по сделке ОПЕК+ и вакцинам
|Экспорт украинских семян в страны ЕС в прошлом году вырос в 2,7 раза
Это интересно
|Honor подтвердила возвращение сервисов Google на новые смартфоны
|Доход Tesla в 2020 году превысил 31,5 млрд долларов
|Вследствие санкций США Huawei потерял 41% продаж смартфонов
|1034 л.с. и 840 км на одной зарядке: представлена обновленная Tesla Model S
|Исследование: дневной сон полезен для здоровья и памяти. Даже на пять минут
|Евросоюз решил самостоятельно выпускать литиевые аккумуляторы и выделил на это 2,9 млрд евро
|Годовая выручка ByteDance, владеющей TikTok, удвоилась и достигла $35 млрд