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Задолженность украинцев за коммунальные услуги в декабре возросла на 11,6%, – Госстат
21:21 29.01.2021 |
Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2020 года увеличилась на 11,6% к ноябрю 2020 года и составила 67,5 млрд грн (без учета электроэнергии).
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
В целом в декабре 2020 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 20,3 млрд грн, что составило 72,6% начисленной за этот месяц суммы, передает Интерфакс-Украина.
Задолженность за поставленную электроэнергии в декабре составила 6,1 млрд грн.
Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг зафиксирован в Черновицкой (86,5% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Волынской (83,7%) и Закарпатской (81,5%) областях.
Наиболее низкий уровень оплаты - в Луганской, Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях (63-70% суммы начислений). В Киеве показатель составил 73,2%.
По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 48,7 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 508,5 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 299,7 млн грн.
Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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