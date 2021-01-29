Дефицит госбюджета-2020 составил 217 млрд грн при плане 300,5 млрд грн - ГКСУ

Дефицит государственного бюджета в 2020 году составил 217,096 млрд грн при плане в 300,545 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда - почти 216,5 млрд грн при при утвержденном законом о бюджете предельном объеме в сумме 274,5 млрд грн.

Как свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ), расходы госбюджета в минувшем году оставались ниже запланированных и составили 1,288 трлн грн при плане в 1,355 трлн грн, по общему фонду - 1,099 трлн грн при ожидаемых 1,135 трлн грн.

Доходы госбюджета по итогам 2020 года составили 1,076 трлн грн при плане в 1,066 трлн грн, в том числе по общему фонду - 877,6 млрд грн при плане в 858,7 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.

Заимствования в 2020 году составили 638 млрд грн, в том числе внешние - 249,5 млрд грн. Погашения за год превысили 385,5 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам - 145,6 млрд грн.

Как указала ГКСУ, приватизация в минувшем году принесла почти 2,25 млрд грн при запланированных 500 млн грн.