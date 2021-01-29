Нацбанк оценил влияние увеличения в 2020 году госрасходов на дорожную инфраструктуру в ВВП в 1,4-1,5 процентных пункта

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

"В 2020 году расходы бюджета на дорожное хозяйство стали приоритетными и стремительно выросли (в 2020 году были почти вдвое выше, чем по итогам 2019).

Анализ на основе тендерной документации свидетельствует, что для львиной доли дорог предусмотрен текущий мелкий и средний ремонт, поэтому рост этих расходов отображался в значительной степени как прирост государственного потребления, а не валового накопления основного капитала", - заявили в Нацбанке.

"Увеличение расходов бюджета на инфраструктурные проекты сказалось на росте строительства, а именно на объемах строительства инженерных сооружений (включают в частности транспортную инфраструктуру: ж/д дороги, дороги, взлетно-посадочные полосы, мосты, эстакады, трубопроводы и коммуникации, дамбы)", - говорится в отчете .

В НБУ объяснили, что оценки основывались на основе двух методов.

Первый - расчет мультипликатора выпуска и эффекта на ВДВ (GVA effect) от увеличения конечного спроса вследствие больших расходов на дорожное хозяйство на основе таблиц "затраты - выпуск".

Второй - на основе структурной VAR-модели с четырьмя лагами.

"Согласно первому методу, мультипликатор выпуска строительства оценен в 3,5, тогда как эффект на ВДВ - 0,96. По второму метоу отзыв реального ВВП на шок расходов является положительным и приобретает своего пика во втором квартале после момента возникновения шока.

По обоим методам влияние на ВВП в 2020 году от увеличения бюджетных расходов на дорожную инфраструктуру оценено в 1.4-1.5 п.п.", - говорится в отчете.