Задолженность по зарплате в Украине в 2020г. возросла на 3,4% - Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2020 году возросла на 3,4%, и на 1 января 2021 года составила 3,137 млрд грн, тогда как в декабре 2020 года сократилась на 21,8%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

По ее данным, в декабре прошлого года сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 31,1% и на 1 января 2021 года составила 1,878 млрд грн.

Как сообщило статведомство, рост задолженности в 2020 году зафиксирован в Черновицкой (в 8,9 раза), Ривненской (в 2,8 раза), Хмельницкой (в 2,2 раза), Полтавской (в 2 раза), Одесской (на 76,4%), Закарпатской (на 67,5%), Кировоградской (на 51,2%), Винницкой (на 47,7%), Николаевской (на 39,9%), Херсонской (на 28,9%), Черкасской (на 27,4%), Волынской (на 24,2%), Харьковской (на 24%), Донецкой (на 22,2%), Запорожской (на 19,6%), Житомирской (на 18,8%), Тернопольской (на 15,9%), Киевской (на 9,2%), Сумской (на 1,6%) и Днепропетровской (на 1,5%) областях.

При этом сокращение задолженности по заработной плате в 2020 году зафиксировано в Луганской (на 84,4%), Львовской (на 47,2%) и Ивано-Франковской (на 6,1%) областях.

Госстат уточнил, что в отраслевом разрезе в 2020 году задолженность по выплате зарплаты выросла в сфере временного размещения и организации питания - более чем в 21 раз (до 7,923 млн грн), предоставлении других видов услуг - более чем в 15 раз (до 1,258 млн грн), в сельском и лесном хозяйстве - на 83,5% (до 54,147 млн грн), в здравоохранении и социальном страховании - на 80,2% (до 31,689 млн грн), в сфере государственного управления и обороны - на 70,4% (до 6,157 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности - на 46,1% (до 266,976 млн грн), в сфере информации и телекоммуникаций - на 45,7% (до 9,395 млн грн), финансовой и страховой деятельности - на 43,2% (до 15,738 млн грн), на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы - на 32% (до 277,351 млн грн), в сфере деятельности административного и вспомогательного обслуживания - на 25,9% (до 14,263 млн грн), образовании - на 24,2% (до 16,550 млн грн), операций с недвижимостью - на 3,4% (до 53,607 млн грн), в строительстве - на 1,2% ( до 43,777 млн грн).

В то же время в 2020 году сократилась задолженность в сфере оптовой и розничной торговли - на 6,3% (до 38,232 млн грн), на предприятиях промышленности - на 4,7% (до 2,299 млрд грн).

