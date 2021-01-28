За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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АРМА объяснило, почему не может объявить конкурс на управление «Межигорьем»
16:39 28.01.2021 |
Агентство по розыску и менеджменту активов не может передать в управление резиденцию "Межигорье", поскольку Офис генпрокурора ещё не передал Специализированной антикоррупционной прокуратуре для дальнейшего расследования все материалы дела, которые насчитывают 2 тыс. томов.
Как передает Укринформ, об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Владимир Павленко во время конференции в четверг.
"Мы хотим провести полную опись актива и завершить арест того имущества, которое еще не передали в АРМА. Но мы не можем этого сделать, потому что из двух тысяч томов материалов уголовного дела, процессуальное руководство которого ранее осуществляла Генпрокуратура, в САП за год передали только двести томов. То есть у САП отсутствуют материалы дела, в связи с этим НАБУ не может осуществлять следствие", - сказал он.
По словам Павленко, АРМА не проводит конкурс на управление резиденцией "Межигорье", поскольку агентству не передали в управление землю и зеленые насаждения.
"Было бы правильно - арестовать полностью весь актив, а потом уже передавать в управление", - считает чиновник.
Кроме того, заметил он, у бизнеса нет понимания, как использовать резиденцию.
"Сейчас есть мнение, что" Межигорье "- это актив, который может приносить миллионы. Но он строился для личного комфорта, чтобы тратить миллионы ... Что там можно сделать? Отель? Чтобы там что-то повредили? Только страховка актива будет стоить миллионы долларов. Никакой управитель на это не пойдет", - отметил Павленко.
По его словам, сейчас имущество резиденции находится на ответственном хранении у активистов, которые зашли туда еще во время Революции достоинства, а люди "ходят в "Межигорье" фактически как в парк".
Как сообщал Укринформ, в 2017 году Департамент спецрасследований Генпрокуратуры передал АРМА документы о движимом имуществе резиденции "Межигорье", которое арестовано в рамках уголовного дела.
Печерский районный суд Киева в июле 2015 года наложил арест на имущество резиденции "Межигорье", где ранее жил экс-президент Виктор Янукович.
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