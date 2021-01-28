АРМА объяснило, почему не может объявить конкурс на управление «Межигорьем»

Агентство по розыску и менеджменту активов не может передать в управление резиденцию "Межигорье", поскольку Офис генпрокурора ещё не передал Специализированной антикоррупционной прокуратуре для дальнейшего расследования все материалы дела, которые насчитывают 2 тыс. томов.

Как передает Укринформ, об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Владимир Павленко во время конференции в четверг.

"Мы хотим провести полную опись актива и завершить арест того имущества, которое еще не передали в АРМА. Но мы не можем этого сделать, потому что из двух тысяч томов материалов уголовного дела, процессуальное руководство которого ранее осуществляла Генпрокуратура, в САП за год передали только двести томов. То есть у САП отсутствуют материалы дела, в связи с этим НАБУ не может осуществлять следствие", - сказал он.

По словам Павленко, АРМА не проводит конкурс на управление резиденцией "Межигорье", поскольку агентству не передали в управление землю и зеленые насаждения.

"Было бы правильно - арестовать полностью весь актив, а потом уже передавать в управление", - считает чиновник.

Кроме того, заметил он, у бизнеса нет понимания, как использовать резиденцию.

"Сейчас есть мнение, что" Межигорье "- это актив, который может приносить миллионы. Но он строился для личного комфорта, чтобы тратить миллионы ... Что там можно сделать? Отель? Чтобы там что-то повредили? Только страховка актива будет стоить миллионы долларов. Никакой управитель на это не пойдет", - отметил Павленко.

По его словам, сейчас имущество резиденции находится на ответственном хранении у активистов, которые зашли туда еще во время Революции достоинства, а люди "ходят в "Межигорье" фактически как в парк".

Как сообщал Укринформ, в 2017 году Департамент спецрасследований Генпрокуратуры передал АРМА документы о движимом имуществе резиденции "Межигорье", которое арестовано в рамках уголовного дела.

Печерский районный суд Киева в июле 2015 года наложил арест на имущество резиденции "Межигорье", где ранее жил экс-президент Виктор Янукович.