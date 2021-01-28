За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Целевой группой для выдачи «теплых кредитов» станут частные дома – Госэнергоэффективности
16:30 28.01.2021 |
В 2021 году целевой группой для выдачи "теплых кредитов" станут частные дома, а за счет средств кредита можно будет приобрести «умные счетчики» электроэнергии, зарядные станции для электромобилей, системы накопления энергии и т. п.
Об этом в Укринформе во время публичного отчета Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению за 2020 год заявил и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.
"Осознавая важность оказания помощи населению для утепления домов и экономии на коммунальных услугах, Госэнергоэффективности с Минэнерго инициировало продолжение программы «теплых кредитов» в 2021 году. Программа будет действовать для индивидуальных домов", - сказал Гура.
По его словам, средства кредита можно будет направить на компенсацию затрат при покупке энергоэффективного оборудования. Например, можно будет получить 20% компенсации при покупке твердотопливных котлов и 35% - на другие энергоэффективные мероприятия. Кроме того, в этом году «теплые кредиты» будут предоставляться еще и на приобретение «умных счетчиков» электроэнергии, зарядных устройств для электромобилей и систем накопления энергии.
По словам в.и.о. председателя Госэнергоэффективности, в 2020 году более 110 тыс. украинских семей привлекли почти 1,04 млрд грн «теплых кредитов» для повышения энергоэффективности собственного жилья. Участники программы получили возмещение в размере почти 384 млн грн из государственного бюджета и еще 94 млн грн из местных бюджетов.
В результате проведенных мероприятий уже сегодня эти семьи экономят от 20% до 50% расходов на оплату коммунальных услуг.
Как сообщал Укринформ, в 2021 году Госэнергоэффективности продолжил администрирование "теплых кредитов", программа продлена для индивидуальных домохозяйств, а перечень мероприятий, на которые можно привлечь финансирование, расширен. Также в 2021 году будет осуществляться сертификация энергоэффективности зданий: уже выдано более 6 тыс. сертификатов зданий, с 1 декабря 2020 года они регистрируются с помощью Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
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