За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Деньги на субсидии: Рада обязала Кабмин подготовить изменения в бюджет-2021
Верховная Рада обязала правительство в месячный срок внести в парламент изменения в Государственный бюджет на 2021 год относительно увеличения расходов на субсидии.
Как передает Укринформ, соответствующий проект постановления «О мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги» под регистрационным номером 4650 авторства спикера парламента Дмитрия Разумкова, лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии и более 50 парламентариев поддержали 337 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно принятому постановлению, Кабмин должен в месячный срок также «изучить вопрос и представить предложения по внесению изменений в законодательство с целью завершения отопительного сезона 2020-2021 гг. на основе системы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, действовавшей до 1 января 2021 года».
При этом членам правительства рекомендуют усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей в части возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Кроме этого, парламентарии советуют правительству установить отдельный тариф для потребителей, которые в течение месяца используют до 100 киловатт электроэнергии, а также внести изменения в фиксированные цены на электрическую энергию «в целях установления отдельного тарифа на электрическую энергию, отпускаемую населению для домов, оборудованных отопительными электроустановками и негазифицированных домов, за объем, потребленный до 3000 кВт/ч в месяц (включительно)».
Также среди прочего Кабмину советуют пересмотреть социальные нормативы, необходимые для получения субсидий.
Как сообщал Укринформ, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил, что тарифы на отопление и горячую воду до конца отопительного сезона расти не будут.
До этого был установлен предельный тариф на транспортировку газа в 1,79 грн за кубометр и временно ограничены цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. В отношении тарифов на отопление, то 25 января премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал подписание меморандума о неизменности тарифов на тепло и горячую воду.
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