Ракетный крейсер «Украина» продадут, - Уруский

Кабинет министров Украины решил продать или утилизировать недостроенный тяжелый ракетный крейсер Украина. Судно не сможет стать частью национального флота, в среду, 27 января, заявил вице-премьер-министр Украины Олег Уруский, передает День.

"Эта история тянется уже десятки лет и переходит, как "переходящее знамя" от правительства к правительству, до сих пор решение не принято. То, что он не может вообще быть введен в состав ВМС, понятно", - заявил вице-премьер-министр.

Он добавил, что крейсер мешает заводу, занимая место. Отметим, что судно находится в Николаеве на судостроительном заводе.

По словам Уруского, с корабля снимут вооружение и выставят на продажу. Если судном никто не заинтересуется, его утилизируют.

Крейсер Адмирал флота Советского Союза Лобов начали строить в 1984 году. Судно с тоннажем в 11,5 тысяч тонн и длиной 186,4 метров разрабатывалось для уничтожения авианосцев в океанах.

Сейчас на содержание корабля тратятся большие средства.

Как сообщали Українські Новини, буксиру "Яны Капу" восстановили боеспособность. Его отремонтировали после захвата РФ в 2018 году .

Также 18 ноября 2019 года Россия сообщила, что передала Украине захваченные в Керченском проливе бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны-Капу".