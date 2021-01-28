Финансовые новости
- |
- 28.01.21
- |
- 01:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
JP Morgan не верит в получение Украиной транша от МВФ до конца марта
21:01 27.01.2021 |
Инвестиционный банк JP Morgan сохраняет нейтралитет в отношении украинских активов ввиду неопределенности вопроса продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), следует из отчета инвестбанка, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".
"Мы сохраняем нейтральную позицию относительно локальных активов, поскольку ожидается ослабление фундаментальной поддержки, а также из-за неопределенности в отношении сроков получения транша МВФ", - указано в документе JP Morgan.
При этом его аналитики ожидают, что staff-level agreement может быть заключен по итогам миссии МВФ в январе, однако выплата средств в январе-марте этого года, о чем говорили некоторые официальные лица Украины, маловероятна. Однако в случае снятия ограничений цен на природный газ в апреле Фонд может перечислить средства во втором квартале этого года.
Ожидается либо поступление $1,4 млрд во втором квартале 2021 года, либо два транша по $0,7 млрд - во втором и третьем кварталах или заключение соглашения о новой программе, говорится в отчете.
При этом аналитики JP Morgan указывают: Украина наиболее пострадала от коронакризиса по сравнению с другими странами. В качестве причин инвестбанк приводит задержку реформ и отсутствие сотрудничества с МВФ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Слуги» предлагают разрешить украинцам иметь двойное гражданство – законопроект
|«Приглашаю в гости»: С чего это Тимошенко начала «обниматься» с Ермаком
|Валютное предложение на межбанке 26 января подросло за счет нерезидентов, которые раскупили больше половины новых ОВГЗ
|Закон о референдуме: Что приняла Рада и в чем опасность
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Энергетический Комитет Рады поддержал законопроект о праве НКРЭКУ запрещать импорт электроэнергии
|JP Morgan не верит в получение Украиной транша от МВФ до конца марта
|Байден считает «Северный поток-2» плохой сделкой для Европы - Белый дом
|Гарантированный покупатель продал «зеленую» электроэнергию по рекордной цене
|Зеленский внес в Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за недостоверное декларирование и ложь в декларации
|Трудовым мигрантам будут давать госденьги на старт бизнеса при возвращении в Украину
Это интересно
|Представлен первый в мире электромобиль на платформе Huawei
|Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance
|Представители полупроводниковой отрасли призвали власти США навести порядок в области санкций
|США опережает Китай и ЕС в гонке в области искусственного интеллекта
|BMW упростит модельный ряд и избавится от непопулярных опций
|Хакеры усилили попытки кражи Telegram-каналов с помощью трояна
|«Налог на Google»: Слуги хотят обязать интернет-гигантов платить налоги в Украине