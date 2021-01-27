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Трудовым мигрантам будут давать госденьги на старт бизнеса при возвращении в Украину
16:56 27.01.2021 |
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 27 января, поддержал введение помощи для "экономической реинтеграции" трудовых мигрантов при возвращении на Родину. Об этом в своем Telegram-канале написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
"Трудовые мигранты смогут получить грантовую поддержку на собственное дело. Такую законодательную инициативу поддержали на заседании правительства и предлагаем на рассмотрение Верховной Рады. Документ предусматривает, что человек, вернувшийся в Украину и имеющий желание открыть собственное дело, мог бы взять на эту потребность до 150 тыс. гривен", - сообщил Премьер.
Одно из главных условий инициативы заключается в том, что человек должен инвестировать и собственные средства в сумму не меньше той, что была выдана государством.
Потребность в украинских работниках у многих стран Европы, среди которых - Германия, где по состоянию на май 2020 года нужно было 300 000 рабочих, Франция - 200 000, Великобритания - 80 000. За рубежом готовы работать 5-6 млн наших граждан.
В экспертных кругах отмечали, что по состоянию на октябрь 2020 года, несмотря на пандемию, только в Польше легально работали 480 000 украинцев, и их количество растет. Однако, точно посчитать количество трудовых мигрантов невозможно.
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