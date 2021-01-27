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Кабмин решил ввести санкции против 13 российских авиакомпаний
13:20 27.01.2021 |
Кабинет министров принял решение одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) введение санкций в отношении 13 российских авиационных предприятий.
Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект распоряжения был принят на заседании правительства в среду, 27 января, по процедуре без обсуждения.
Распоряжение предусматривает введение сроком на три года персональных санкций к юрлицам, которые нарушают порядок использования воздушного пространства Украины, осуществляя полеты в запрещенной зоне над оккупированной территорией Крыма.
Санкции предусматривают запрет транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины.
В частности, санкции предложено применить к АО "Вологодское авиационное предприятие", АО "Красавиа", АО "Комиавиатранс", АО "Авиакомпания Азимут", АО "Авиакомпания "Ираэро", ООО "Авиасервис", ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр", ООО "Аэролимузин", ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково), ООО "Авиакомпания "Победа", ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис", ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", а также ООО "Авиакомпания "Симаргл".
Кабмин также предложит дополнительно применить санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины к сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines), ранее уже внесенной в санкционные списки.
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